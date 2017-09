Verzekeraars en ziekenhuizen gaan samen dure medicijnen inkopen

Ziekenhuizen er zorgverzekeraars gaan gezamenlijk dure geneesmiddelen inkopen. Volgend jaar start een pilot met een groep kankermedicijnen. "Een belangrijke stap", zegt Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc. "Dit is heel hard nodig. En ik hoop dat we op tijd zijn, want de hoeveelheid nieuwe middelen die er nog aankomt is enorm."

De samenwerking moet leiden tot een sterkere onderhandelingspositie tegenover farmaceutische bedrijven. "Voor de inkoop van medische hulpmiddelen trekken we al langer samen op", zegt Bos. "Maar voor dure medicijnen was er nog geen goede samenwerking. De urgentie is ook lange tijd niet gevoeld. Maar inmiddels is de druk om op dit gebied het onderste uit de kan te halen, de prijzen zo laag mogelijk af te spreken, enorm toegenomen."

30 miljoen

De pilot richt zich op de onderhandeling over medicijnen voor patiënten met leukemie, zogenoemde hematologische medicijnen. De kosten voor die groep liggen rond de dertig miljoen euro per jaar. Dat is een fractie van de totale uitgaven aan dure geneesmiddelen. Die stijgen nog steeds en lopen inmiddels tegen de twee miljard euro per jaar.

De partijen spreken dan ook van "een eerste gezamenlijke stap" om toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure medicijnen te kunnen blijven garanderen.

"We hebben eindelijk, voor het eerst, afgesproken om landelijk te gaan samenwerken", zegt Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis. "Er wordt enorm veel ontwikkeld, maar we weten ook dat we individueel te weinig positie hebben om iets te kunnen doen."

Lange aanloop

Demissionair minister Schippers wil al langer dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen gaan samenwerken bij de inkoop van dure medicijnen. Maar de weg naar die samenwerking had een lange aanloop nodig.

"Vijf a tien jaar geleden was deze samenwerking ondenkbaar", zegt Bos. "Artsen zouden gezegd hebben: ik ga hierover en niemand anders. Maar de maatschappelijke druk was toen veel minder voelbaar. Nu is het maatschappelijke belang doorslaggevend."

"De uitgaven van ziekenhuizen groeien jaarlijks met ongeveer één procent, maar de groei van uitgaven aan dure geneesmiddelen is ongeveer tien procent. Farmaceutische bedrijven hebben Amerikaanse aandeelhouders die ze met hoge winsten tevreden moeten stellen. Het is dus heel hard nodig dat we sterk staan in de onderhandelingen."

Ook waren partijen in eerste instantie bezorgd dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de samenwerking niet zou goedkeuren. "Er waren vragen of deze vorm van samenwerking zou zijn toegestaan binnen ons systeem van marktwerking. We hebben veel tijd gestoken in het toetsen van de opzet aan de regels", zegt Bos. De ACM kwam vorig jaar met een leidraad om de partijen meer speelruimte te geven.