Honderdduizend huizen in Texas beschadigd door Harvey

De zware tropische storm Harvey heeft sinds hij vorige week vrijdag in Texas boven land kwam al honderdduizend huizen verwoest, meldt het Witte Huis. De hoeveelheid regen die valt, is nog altijd enorm. Op veel plaatsen is 1250 liter regen per vierkante meter gevallen, een record voor de VS. Meer dan 30.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten vanwege de overstromingen.

De enorme omvang van de watersnood begint nu duidelijk te worden. Volgens de Universiteit van Wisconsin gaat het om een natuurramp die maar eens in de duizend jaar voorkomt. Een gebied in het zuidoosten van Texas ter grootte van de staat New Jersey (22.608 km²) is overstroomd.

Witte Huis-woordvoerster Sara Sanders liet weten dat president Trump een miljoen dollar uit zijn privévermogen heeft toegezegd. De president is van plan zaterdag opnieuw naar de getroffen regio te gaan, naar Houston en Lake Charles in Louisiana.