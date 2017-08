Toeristische attracties in Amsterdam gaan terrorisme-oefeningen doen

Toeristische attracties in Amsterdam gaan met de politie en hulpdiensten oefenen wat ze moeten doen als er een terroristische aanslag wordt gepleegd. Dat is een van de uitkomsten van overleg van de gemeente, de politie en justitie (de zogenoemde driehoek) en toeristische attracties in de hoofdstad.

De gemeente had een overleg met de attracties georganiseerd naar aanleiding van de aanslagen in Spanje. Volgens de gemeente hebben bedrijven in de toerismesector zelf al veiligheidsmaatregelen genomen en zijn ze ook bereid elkaar te helpen, van elkaar te leren en nog beter samen te werken.

Kalverstraat

Afgesproken is dat er op specifieke locaties extra maatregelen worden genomen om de veiligheid te vergroten. Het gaat dan onder meer om de Heineken Experience en het Museumplein. Wat die maatregelen inhouden, is niet bekendgemaakt.

Vorige week maakte burgemeester Van der Laan al bekend dat drukke plekken in de stad, zoals de Kalverstraat, beter moeten worden beveiligd.