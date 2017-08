Chauffeurs eisen 100.000 euro van Ikea-transporteur

Drie ex-werknemers van Ikea-transporteur Brinkman Trans Holland hebben een deurwaarder beslag laten leggen bij het bedrijf. De drie hebben nog zo'n 100.000 euro achterstallig salaris te goed. De rechter stelde hen eerder in het gelijk, maar het bedrijf komt niet over de brug.

Er spelen al langere tijd problemen bij het transportbedrijf dat onder meer planten vervoert voor Ikea. De arbeidsinspectie deed eind vorig jaar een inval wegens de omgang met chauffeurs. Vakbond FNV won ook al een rechtszaak wegens het niet naleven van de cao en de rij- en rusttijdenwet en de inzet van buitenlandse chauffeurs.

De drie chauffeurs die nu samen met de FNV een deurwaarder in de arm hebben genomen, werden volgens de vakbond dwars gezeten omdat ze opkwamen voor hun rechten.

"Twee werden op staande voet ontslagen en het bedrijf stopte de loonbetaling"", zegt Edwin Atema van de FNV. "Maar ook nadat de rechter hen in maart in het gelijk stelde, gebeurde er niets. We hebben eerder op bankrekeningen beslag laten leggen, maar daar stond bijna niets op."

Stoute jongen

Volgens de advocaat van het bedrijf zijn de drie werknemers en de FNV voorbarig. "Wij zijn na die eerdere uitspraak van de rechter meteen in hoger beroep gegaan en die zaak dient in december", zegt advocaat L. Haarsma. "We zijn dus nog niet uitgeprocedeerd. Er ontstaat nu een beeld alsof het bedrijf een stoute jongen is, maar dat is volgens ons niet helemaal waar. Ik zou FNV adviseren gas terug te nemen."

Op initiatief van de drie chauffeurs en de FNV heeft een deurwaarder nu beslag gelegd bij Brinkman Trans Holland. "We moeten afwachten wat de deurwaarder meeneemt en wat dat oplevert, maar met de verkoop van een aantal vorkheftrucks komen we al een eind", zegt Atema van de vakbond.

Ikea

Brinkman Trans Holland transporteert onder meer planten voor Ikea. Het Zweedse woonwarenhuis liet eerder weten dat het hecht aan veilige werkomstandigheden en een goed personeelsbeleid, zowel van de eigen werknemers als bij leveranciers en onderaannemers. Maar Ikea let ook scherp op de prijs. Dat dat automatisch zou leiden tot malafide praktijken, bestrijdt het bedrijf.