Grootste Franse vakbond teleurgesteld over hervorming, maar staakt niet

De regering-Macron heeft de eerste hervormingen van de arbeidsmarkt gepresenteerd. In het verleden zijn zowel linkse als rechtse regeringen die probeerden de strikte arbeidsregels te veranderen, stukgelopen op het verzet van de vakbonden.

Frankrijks grootste vakbond, CFDT, reageert teleurgesteld op de voorstellen, maar zegt nu al dat het niet zal oproepen tot stakingen om de plannen tegen te houden. De radicale CGT-vakbond, de tweede vakbond van land, heeft tot een manifestatie opgeroepen op 12 september.

Onder andere met de vandaag gepresenteerde voorstellen wil de regering de arbeidsmarkt minder star maken om de hoge werkloosheid te lijf te gaan.

Ontslagvergoeding

De regering wil te hoge ontslagvergoedingen aanpakken en werktijden aanpassen. President Macron wil de arbeidsmarkt flexibeler maken met maatregelen waarover de werkgever en de werknemers in het bedrijf het eens moeten worden. In overleg moet het ook gemakkelijker worden om met werknemers in een bedrijf te schuiven.

Als iemand buiten zijn schuld wordt ontslagen, wordt de ontslagvergoeding beperkt tot drie maanden salaris bij een minimaal dienstverband van twee jaar. Hoe langer iemand voor het bedrijf gewerkt heeft, hoe hoger de vergoeding.

De werkloosheidsuitkering wordt verhoogd van 20 naar 25 procent van het salaris voor elk jaar dat iemand voor een bedrijf gewerkt heeft. Over de voorstellen is in de afgelopen weken intensief overleg geweest met de vakbonden.

De vakbonden zijn niet te spreken over het voorstel om in bedrijven met minder dan twintig medewerkers de arbeidsvoorwaarden te laten vaststellen na onderling overleg, zonder tussenkomst van de bonden.