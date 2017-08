Nijmeegse voetbalclub krijgt na 67 jaar KNVB-beker terug

Na 67 jaar komt de KNVB-beker weer in de kantine van voetbalclub Quick 1888 te staan. In 1949 won de Nijmeegse voetbalclub de nationale voetbalbeker. Het was een wisseltrofee dus moest Quick de bokaal in 1950 weer inleveren.

De club had al jarenlang de wens een replica van de beker te kopen, maar voor een amateurvereniging is dat een flinke investering. Omroep Gelderland schrijft dat er een prijskaartje van 5000 euro hangt aan zo'n replica.

"Dankzij een groep sponsoren, hebben we het geld bij elkaar gekregen", meldt Michel Dreis namens de Nijmeegse voetbalclub. "We vinden deze prijs gewoon van een enorm historisch belang."

De KNVB-beker wordt op zondag 24 september overhandigd door Michael van Praag, bondsvoorzitter van de KNVB.