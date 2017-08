'Zweden juicht een beetje mee als Oranje wint'

Wagner wil er graag één naam uitpikken: Berg. "Voor sommige spelers is het goed geweest dat Zlatan Ibrahimovic is gestopt als international. Berg is er daar één van. Hij speelt nu bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten en is daar de grote man", vertelt de journalist.

"Berg mislukte bij Hamburger SV en PSV, maar is bij Panathinaikos weer gaan scoren. Hij maakte 73 doelpunten in 116 duels. Ook in de Zweedse selectie is hij weer belangrijk. Zweden heeft deze WK-kwalificatiereeks al twaalf doelpunten gemaakt, Berg was bij vijf doelpunten betrokken. Voor bondscoach Andersson is hij de eerste spits."

Een andere oud-PSV'er, Toivonen, is een verhaal apart. "Toivonen krijgt altijd veel kritiek. Hij komt een beetje ongeïnteresseerd over en staat nonchalant in het veld. Maar ik kan je vertellen: sinds hij de 2-1 maakte in het duel met Frankrijk kan hij bij niemand meer stuk. Hij is een grote held."