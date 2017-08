'Bestuur Supportersclub Oranje verrijkte zich met geld van fans'

Bestuurders van Supportersclub Oranje hebben zich verrijkt met geld van supporters van het Nederlands elftal, meldt Follow the Money (FTM) op basis van eigen onderzoek.

FTM, een digitaal platform voor onderzoeksjournalistiek, schrijft dat er tonnen uit de kas van de supportersclub verdwenen in de zakken van de bestuurders, die daarmee zakelijke en privé-activiteiten financierden. De bestuurders spreken via hun advocaat tegen dat er is gefraudeerd; de uitgaven zouden gebruikt zijn voor hun werk, onder meer voor representatieve doeleinden.

FTM is in het bezit van documenten waaruit volgens het platform onder meer naar voren komt dat de penningmeester, Theo Pauw, een maandvergoeding van 10.000 euro opstreek en daarnaast nog geregeld een greep deed in de kas. Ook de twee andere bestuurders, Rob Polderman en Fred Hoff, zouden zich schuldig hebben gemaakt aan fraude.

Pauw zou onder meer in 2015 een feestje tijdens het evenement Sail van zijn eigen bv hebben bekostigd met geld van de supportersclub. Ook zou hij de supporters hebben laten opdraaien voor de inrichting van een hotel-restaurant van een relatie.

Luxe hotels

De Supportersclub Oranje telt 35.000 leden, wat jaarlijks meer dan een miljoen euro aan inkomsten oplevert. De drie bestuursleden hebben volgens FTM in vier jaar tijd voor tonnen aan 'licentie- en representatiekosten' in rekening gebracht. Ze zouden in luxe hotels in landen hebben verbleven waar Oranje op dat moment helemaal niet speelde.

In een reactie aan FTM zegt advocaat Hans Koets namens de bestuurders dat de Supportersclub een voorbeeld is voor vele andere organisaties en dat FTM "voorbijgaat aan het bredere verhaal van de Supportersclub Oranje".

"Het gehele format van de Supportersclub Oranje is door de oprichters bedacht en uitgevoerd", benadrukt Koets. "Je kunt je wellicht voorstellen dat de Supportersclub Oranje met 35.000 leden en een eigen uniek contract met de KNVB ook representatieve verplichtingen heeft te onderhouden, in welk verband ook sociale activiteiten plaatsvinden met stakeholders van andere organisaties."

Toezicht

Volgens FTM is er al jaren geen actieve raad van toezicht meer. Volgens de statuten zouden twee KNVB-leden zitting in die raad moeten hebben. Een woordvoerder van de voetbalbond zegt nooit iets te hebben gemerkt van dubieuze geldstromen binnen de Supportersclub. De jaarrekeningen worden door de KNVB "uitsluitend ter kennisgeving ontvangen".

Maar volgens FTM blijkt uit een brief uit 2013 dat toenmalig KNVB-directeur Bert van Oostveen discussie voerde met de bestuursleden over 'governance' (de wijze van besturen).