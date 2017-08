Voorlopig geen ontslagbrief voor Amerikaanse transgender-militairen

Transgenders die in het Amerikaanse leger zitten, hoeven voorlopig niet te vertrekken. Minister Mattis van Defensie zegt dat het bestaande beleid wordt gehandhaafd zolang niet duidelijk is wat het nieuwe verbod betekent voor mensen die al in dienst zijn.

President Trump besloot officieel vrijdag dat het leger transgenders moet weren. Dat besluit had hij een maand geleden al aangekondigd. Een medewerker van het Witte Huis zei vorige week dat mogelijk niet alle transgenders weg hoeven; er zouden uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor militairen die absoluut niet gemist kunnen worden.

Mattis roept nu een speciale commissie in het leven die moet onderzoeken hoe dat verbod het beste kan worden uitgevoerd. De bevindingen van die commissie zal Mattis voorleggen aan Trump. De minister heeft tot 21 februari om met een voorstel te komen.

Er zitten duizenden transgenders in het Amerikaanse leger. Velen van hen kwamen vorig jaar uit de kast, nadat het Pentagon had besloten dat openlijke transgenders in het leger zijn toegestaan.