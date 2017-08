Door noodweer geteisterd Houston stelt avondklok in

In het westen van de stad komt ook een opvangcentrum op een plek waar 3000 huizen onder water staan. Mensen uit de noordelijke buitenwijken kunnen terecht in een centrum in voorstad Humble.

Explosiegevaar

In Crosby, ten noordoosten van Houston, is een chemische fabriek getroffen door de overstroming. Volgens de autoriteiten is er een risico op een explosie. Daarom zijn alle mensen die in een straal van 2,5 kilometer van de fabriek wonen, uit voorzorg geëvacueerd.

Bij de fabriek, die hoogwaardige chemicaliën maakt, zou meer dan 100 millimeter regen zijn gevallen. De stroom is er uitgevallen en de backup-generatoren zijn overstroomd.