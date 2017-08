Nadal begint stroef, maar wint redelijk simpel van Lajovic

Rafael Nadal heeft op de US Open in New York de tweede ronde bereikt. Na een stroeve start klopte de Spanjaard toch nog redelijk gemakkelijk Dusan Lajovic, de nummer 85 van de wereld: 7-6 (6), 6-2, 6-2.

De timing van Nadal, die onlangs voor de vierde keer in zijn loopbaan de eerste plaats op de wereldranglijst veroverde, was niet goed in de eerste set, getuige zijn twaalf onnodige fouten.

Toch was het soms smullen geblazen voor de toeschouwers in het Arthur Ashe Stadium.