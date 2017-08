Van de Sanden maakt na goed EK transfer naar Lyon

Shanice van de Sanden heeft aan haar goede optreden op het EK voetbal een transfer overgehouden naar Olympique Lyonnais. De 24-jarige rechtsbuiten van Oranje komt over van Liverpool en heeft voor drie jaar getekend.

Lyonnais domineert de laatste jaren het vrouwenvoetbal in Frankrijk en Europa. De club veroverde sinds 2007 elk jaar de Franse titel en won in 2016 en 2017 de Champions League voor vrouwen.

"Na het Europees kampioenschap dacht ik dat het niet meer mooier kon, maar daar komt nu nog een schepje bovenop. Olympique Lyonnais is een enorme ambitieuze en professionele club, helemaal in het vrouwenvoetbal. Dit is een droom die uitkomt."

Van de Sanden had een groot aandeel in de EK-eindzege van de Nederlandse vrouwen in eigen land. Zo maakte zij in het openingsduel met Noorwegen de winnende treffer.