Promes kent geen twijfel: mijn statistieken liegen er niet om

Dat Promes maandag zo monter de media te woord staat, is op zich al een klein wonder. Hij heeft namelijk een wereldreis achter de rug. Zondag speelde hij nog uit tegen SKA Chabarovsk in het verre oosten van Rusland. De terugvlucht naar Moskou duurde acht uur en van daar was het nog eens drieƫnhalf uur naar Amsterdam.

En dat allemaal voor een doelpuntloos gelijkspel. Een mager resultaat voor de Russische landskampioen, die dit seizoen pas op de tiende plaats staat. "Er is eigenlijk weinig veranderd. Een echte verklaring heb ik er niet voor. We zitten in een moeilijke periode, maar zelf steek ik gewoon in een goede vorm. Ik ben er klaar voor."