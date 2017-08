EU-landen willen asielaanvragen in Afrika regelen

Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje willen dat Afrikanen die in Europa willen wonen, een asielaanvraag in Afrika kunnen doen. Dat hebben de vier landen voorgesteld op een EU-top in Parijs, waar ook de leiders van Libië, Niger en Tsjaad bij zijn.

De landen praten over de vluchtelingencrisis op de Middellandse Zee, waar dit jaar al tienduizenden Afrikaanse migranten met hulp van mensensmokkelaars illegaal de oversteek naar Europa hebben gemaakt.

VN

Om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke tocht door de woestijn en over de Middellandse Zee maken, willen de vier EU-landen dat er veilige zones komen in Niger en Tsjaad waar ze zich kunnen registreren. Een afdeling van de Verenigde Naties moet daar bekijken of ze een goede reden hebben om naar Europa te gaan.

Als dat het het geval is, kunnen vluchtelingen na een asielprocedure naar een EU-land worden gestuurd. Door het systeem hoeven ze volgens de Franse president Macron niet meer aan te kloppen bij illegale mensensmokkelaars.

Italië

De Duitse bondskanselier Merkel zei op de top dat de enige manier om de mensensmokkel te stoppen, ontwikkelingshulp is. Ze zei ook dat Duitsland bereid is om meer geld uit te trekken voor de aanpak van illegale migratie.

In Parijs is verder afgesproken dat Italië meer hulp krijgt. Inwoners daar klagen steeds meer over overlast van migranten, die vaak eerst in Italië aankomen. Er is beloofd dat er meer grensbewakers bij komen en dat meer vluchtelingen zullen worden herplaatst in andere EU-landen.