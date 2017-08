Goede doelen gaan collecteren met mobiel pinapparaat

Voortaan kan bij collectanten ook met de pin worden betaald. Een groep van 21 goede doelen investeert gezamenlijk in vijfhonderd collectebussen met ingebouwde pinautomaten; ook contactloos betalen is mogelijk. In de bussen kan ook als vanouds contant geld worden gestopt.

De goede doelen gaan vanaf 3 september met de nieuwe collectebussen op pad. KWF Kankerbestrijding is de eerste die van de bussen gebruik gaat maken. Andere goede doelen die aan het project meedoen zijn het Leger des Heils, de Nierstichting en Amnesty International. De collectebussen rouleren zodat de samenwerkende organisaties kosten kunnen besparen.

Hogere opbrengst

De goede doelen willen de manier van collecteren moderniseren. "Wij zien dat het contactloos betalen op allerlei plekken toeneemt. Mensen hebben vaak ook gewoon geen contant geld meer", zegt een woordvoerder van KWF.

De goede doelen beginnen met vijfhonderd collectebussen, maar als de nieuwe bussen een succes zijn, komen er meer bij.

Een aantal organisaties begon drie jaar geleden al een kleinschalige proef met mobiele pinapparaten. Toen bleek dat het gemiddeld gedoneerde bedrag spectaculair was gestegen: ruim 5 euro bij een mobiele pintransactie, tegen gemiddeld ongeveer 1 euro bij een contante gift.