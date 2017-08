Bertens en Hogenkamp snel klaar op US Open

Kiki Bertens heeft bij haar zesde US Open in de eerste ronde haar meerdere moeten erkennen in Maria Sakkaria. De Griekse (WTA-95) won met 6-3, 6-4 van de nummer 27 van de wereld, die alleen in 2012 en 2015 de tweede ronde bereikte.

Bertens speelde een belabberde eerste set, waarin haar service onder de maat was. Ze veerde na 0-4 iets op, maar kon alleen de score een iets draaglijker aanzien geven.

Wanhopen was niet nodig, want vorig jaar verloor ze in Hobart tegen Sakkaria ook de eerste set, maar was ze daarna superieur (4-6, 6-0, 6-1). Ook nu toonde Bertens in de tweede set herstel, maar dat stopte bij 4-5 toen ze haar opslag en dus het duel verloor.