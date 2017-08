Lege schappen in twee Albert Heijn-supermarkten: 'Het is belachelijk'

Supermarktketen Albert Heijn heeft de leveringen aan supermarkten in Leiden en Berghem stopgezet na een conflict met de franchisenemer. De schappen in de twee vestigingen zijn zo goed als leeg.

Albert Heijn heeft ruzie met franchisenemer Gerrit van Noort. Albert Heijn is volgens een woordvoerder al lange tijd in gesprek over de financiƫle verplichtingen van Van Noort.

"Ondanks alle inspanningen lukt het op dit moment helaas niet om eruit te komen. We hebben begin vorige week helaas moeten beslissen de leveringen naar de twee winkels stop te zetten. Dat is een maatregel die wij uiteraard niet graag nemen", laat de woordvoerder weten.

Nog geen duidelijkheid

Vlees, brood, groenten zijn er nauwelijks meer te krijgen. Toch is de winkel in Leiden vandaag gewoon open. "Het kan echt niet hoor. Het is belachelijk", zegt een winkelende vrouw mopperend tegen Omroep West. "Wij gaan nu naar de Hoogvliet aan de overkant."



Dat de schappen leeg zouden zijn vanwege een conflict tussen Albert Heijn en de ondernemer vinden sommige klanten een kwalijke zaak. "Het is voor iedereen een vervelende situatie, maar het kan eigenlijk niet dat ze die ruzie over onze ruggen uit proberen te vechten", zegt een vaste klant van de Berghemse supermarkt tegen Omroep Brabant. De winkel ontvangt al sinds zondag geen goederen meer.

Albert Heijn weet nog niet of en wanneer de producten weer worden aangeleverd. Ondernemer Van Noort is niet bereikbaar voor commentaar.