'Verstappen naar Ferrari of Mercedes? Vergeet dat maar'

Dekker: "Het hoort bij sport, het kan niet allemaal vanzelf goed gaan. Verstappen was in het karten ook wel tegenslag gewend, maar in de Formule 1 ging de lijn in de eerste twee jaar steil omhoog, dit jaar gaat die lijn steil naar beneden. Daar zal hij aan moeten wennen."

Van der Garde: elke keer is het wat

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde concludeert dat het probleem niet bij Verstappen ligt, maar bij zijn auto. Waar Verstappen zes keer uitvalt dit jaar, staat teamgenoot Daniel Ricciardo zes keer op het podium.

"Eigenlijk had Max daar ook moeten staan. De motor houdt er gewoon weer mee op. Elke keer is het wat, dat is wel zuur."