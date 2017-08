Bijna half miljoen bezoekers voor 40e Uitmarkt

De veertigste editie van de Uitmarkt in Amsterdam heeft dit weekend 450.000 mensen getrokken. Dat is ongeveer net zoveel als de afgelopen jaren.

De nationale opening van het culturele seizoen was op een andere plek dan voorgaande jaren: niet op het Museumplein maar op en rond het Oosterdok, de binnenhaven in de buurt van het Centraal Station. De verhuizing was nodig om de druk op de Amsterdamse binnenstad te verlichten.

Het evenement begon vrijdag met een openingsshow waarin onder andere Tania Kross, DI-RECT, het Nederlands Dans Theater, rappers Dio en Idaly en zanger Boris optraden.

Verder was er dans in het Scheepvaartmuseum, cabaret op het Marineterrein en klassieke muziek vanaf het water. In totaal waren er ruim 300 optredens.

De Uitmarkt werd zondagavond traditioneel afgesloten met de Musical Sing-a-long.