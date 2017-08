Verstappen valt weer uit, nu in België

Max Verstappen is uitgevallen in de Grote Prijs van België. Verstappen ging van start van de vijfde plek, maar moest na acht rondes zijn bolide aan de kant zetten met motorproblemen.

"Ongelooflijk, ik kan het niet geloven", waren de weinig verhullende woorden van de hoofdschuddende Limburger over de boordradio.

De GP van België is de twaalfde race van het seizoen, in zes daarvan haalde Verstappen de finish niet. In Bahrein verremde hij zich en in Spanje moest hij de strijd staken na een crash in de eerste bocht.

Al vier keer dit seizoen, in Canada, Azerbeidzjan, Oostenrijk en nu België, maakten motorproblemen een einde aan zijn race.