Heeft PSV met Paal de nieuwe Willems al in huis?

Aan de keukentafel bij zijn moeder en zussen kon Paal zijn frustraties uiten. "Ik werk zo hard, en ik zie jongens mij voorbij gaan, dat doet wel iets met me. Maar dan dacht ik daarna: nu moet ik hun weer inhalen. Zo ging dat."

Nieuwe Willems

In die anderhalve wedstrijd die Paal in competitieverband speelde met PSV, genoot hij volop. "Dat publiek. Zo'n vol stadion. Normaal kan ik iemand die op 10 meter staat gewoon coachen. Hier kan dat niet, want je hoort elkaar niet. Dat geschreeuw en gejuich, dat is echt fantastisch."

PSV is al enige tijd in onderhandeling met HSV over de huur van de Braziliaanse linksback Douglas Santos, als opvolger van de vertrokken Jetro Willems. Voor Paal geen probleem, al vult hij het liefst zelf die positie in. "Ik hoop dat ik Willems over een tijdje kan doen vergeten."