Windstoten tot 250 kilometer per uur: orkaan Harvey komt aan in Texas

De orkaan Harvey is vanochtend rond vijf uur Nederlandse tijd aan land gegaan in de Amerikaanse staat Texas, 50 kilometer ten noordoosten van Corpus Christi. In de uren daarvoor was de storm uitgegroeid tot een orkaan van categorie 4, het op een na hoogste niveau. Boven zee werden windsnelheden tot 250 kilometer per uur waargenomen.

Omdat het in Texas nog nacht is, zal het mogelijk nog enkele uren duren voordat een eerste overzicht gegeven kan worden van de schade.

Naar verwachting zal de orkaan, die zich relatief langzaam verplaatst, door hevige regenval grootschalige waterlast veroorzaken. In de kustgebieden hebben duizenden mensen hun huis verlaten.

In totaal wonen er naar schatting 5,8 miljoen mensen in het gebied waar Harvey overheen trekt. De storm is de zwaarste sinds de orkaan Wilma in 2005 veel schade aanrichtte in onder meer Florida. In die staat vielen toen 22 doden.

Hulp

President Trump gaf vrijdag al bij voorbaat een rampenverklaring uit voor Texas, om het verlenen van federale hulp makkelijker te maken. De lokale autoriteiten spreken van een levensbedreigende storm.

Onder meer Houston, de op drie na grootste stad van het land, zal naar verwachting te maken krijgen met extreme hoeveelheden regen.