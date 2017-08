Invaller Ache helpt Sparta aan punt tegen NAC

Eerst voorkwam doelman Andries Noppert dat Loris Brogno van dichtbij kon scoren, maar in de daaropvolgende corner scoorde invaller Ragnar Ache. Michel Breuer kopte de corner terug richting de eerste paal en Ache was trefzeker met het hoofd.

Even later maakte Ache ook de tweede goal. Na een kopbal van Robert Mühren scoorde de invaller in buitenspelpositie. Arbiter Dennis Higler keerde de goal goed. Met een bal op de paal was Manu García in de slotminuut nog dicht bij de 3-2.

NAC verloor de eerste twee eredivisiewedstrijden van Vitesse uit (4-1) en PSV thuis (1-4). Sparta verloor het eerste duel bij VVV-Venlo (3-0) en speelde daarna gelijk tegen PEC Zwolle (1-1).