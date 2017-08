Aanslag op moskee in Kabul eist 20 levens

Een aanslag op een sjiitische moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft het leven gekost aan zeker 20 mensen. De moskee werd tijdens het vrijdagmiddaggebed aangevallen door vier zwaarbewapende mannen. Buurtbewoners hoorden urenlang geweervuur en explosies.

Uren later meldde de politie dat de aanval voorbij was. Twee terroristen hadden zichzelf bij de ingang van de moskee opgeblazen. De twee anderen zijn in de uren die daarop volgden doodgeschoten door leden van een speciale legereenheid.

Claim

IS heeft via het persagentschap Amaq, dat aan de terreurgroep is gelieerd, de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In de claim heeft IS het over twee strijders die "het martelaarschap zochten".

De laatste grote aanval van IS op Kabul was een maand geleden, toen de Iraakse ambassade doelwit was. IS koppelde daar een waarschuwing aan dat geen enkel sjiitisch heiligdom nog veilig zou zijn in Afghanistan. Een paar dagen geleden was er een bloedige aanval op een moskee in het westen van het land, met 32 doden.