Oud-premier Tony Abbott was ooit te dronken om te stemmen

Jarenlang hield Tony Abbott vol dat hij oververmoeid was door zijn werk bij de vrijwillige brandweer en daarom in 2009 echt die ene belangrijke stemming had moeten overslaan. Al die tijd gingen er geruchten dat de oud-premier van Australië zich eigenlijk een stuk in zijn kraag had gedronken en zijn roes lag uit te slapen.

De roddels blijken waar. Gisteren lekte een tv-interview met Abbott uit waarin hij toegeeft dat hij tijdens de stemming in 2009 toch dronken was. Hij was toen oppositieleider. Abbott was in slaap gevallen op zijn kantoor nadat hij een aantal flessen wijn had gedronken met twee partijleden.

"Ze kwamen een stuk harder aan dan verwacht", zou Abbott in het interview, dat pas 5 september wordt uitgezonden, hebben gezegd. "Ik ging liggen en voordat ik het wist, was het ochtend."