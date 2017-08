Arrestatiebevel voor Thaise oud-premier na missen vonnis hof

Het vonnis tegen de Thaise oud-premier Yingluck Shinawatra is uitgesteld nadat ze niet was komen opdagen bij het hooggerechtshof. Ze was naar eigen zeggen te ziek om het oordeel van het hof aan te horen.

Het hof bereidt nu een arrestatiebevel voor, zodat Yingluck de volgende keer wel in de rechtszaal aanwezig is. "We geloven niet dat de verdachte ziek is", zegt een rechter in een verklaring. "We denken dat ze zit ondergedoken of is gevlucht." Het hof wil zijn vonnis nu op 27 september uitspreken.

Yingluck Shinawatra wordt vervolgd omdat ze nalatig zou zijn geweest in de manier waarop ze subsidies voor rijstboeren heeft afgehandeld. De boeren kregen een veel te hoge prijs voor hun rijst en dat kostte de staat miljarden.

De oud-premier kan een celstraf krijgen van tien jaar. Ze houdt vol dat ze onschuldig is. Mocht ze worden veroordeeld, dan kan ze nog in beroep gaan.