Ziekenhuizen willen vast eigen risico van 150 euro

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen pleit voor een vast eigen risico van 150 euro voor een groot aantal eenvoudige behandelingen. Voorzitter Yvonne van Rooy schrijft in een open brief in het Nederlands Dagblad dat het eigen risico nodig is om verspilling van zorg tegen te gaan, maar dat het systeem duidelijker kan.

Een simpel onderzoek in het ziekenhuis, zoals een bezoek aan de polikliniek, bloedonderzoek of een röntgenonderzoek, moet patiënten 150 euro aan eigen risico gaan kosten, ook al liggen de werkelijke kosten hoger.

Nu worden de hogere kosten nog op het eigen risico van 385 euro verhaald, waardoor mensen soms een flinke rekening krijgen. Na aftrek van de 150 euro blijft er in Van Rooys voorstel nog 235 euro eigen risico over.

Voor goedkopere behandelingen wordt een lager bedrag aan eigen risico gerekend, en voor andere behandelingen wordt het eigen risico van 385 euro aangesproken. "Wat levert dit op? De patiënt weet direct na een bezoek aan het ziekenhuis precies waar hij aan toe is en hoeveel hij zelf moet betalen", zegt Van Rooy.