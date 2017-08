Verdacht pakketje blijkt reclamestunt, politie niet blij

De politie maakte zich zorgen en nam het voorwerp mee voor technisch onderzoek. Het bleek loos alarm. "De bedoeling was dat de ontvangers het apparaatje aansloten op de computer. Dan verschijnt er een code, en als je die invult kom je op de site van de escaperoom terecht", vertelt de bedenker aan RTV Utrecht. De apparaatjes zijn ook aan Hart van Nederland en NU.nl gestuurd.

Het was volgens de bedenker niet de bedoeling om de betreffende redacties aan het schrikken te maken. "We hadden wel in ons achterhoofd dat het misschien verkeerd kon worden opgevat, maar het was nooit onze intentie om mensen schrik aan te jagen."

De politie kan de stunt niet waarderen. "Ze zullen ongetwijfeld geen verkeerde bedoelingen hebben gehad, maar dit is niet het soort aandacht dat je als bedrijf moet willen", laat een woordvoerder weten.