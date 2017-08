Loetsenko wint vijfde etappe, Bol loopt leiderstrui mis

Aleksej Loetsenko is winnaar geworden van de vijfde etappe in de Vuelta, die drie cols van de tweede categorie en twee van de derde bevatte.

De Kazach van Astana reed in de etappe van Beniccàsim naar Alcosebbre tijdens de slotklim (3,4 km à 9,8%) weg bij de Oostenrijker Marco Haller en soleerde naar de zege.

Nederlanders kleuren etappe

Loetsenko maakte lang deel uit van een kopgroep van zeventien man die al vroeg in de 175 kilometer lange etappe was ontstaan. Jetse Bol en Michel Kreder zaten ook in die kopgroep die het tot de lastige laatste kilometers volhield. Bol had de rode leiderstrui zelfs even virtueel in handen.

Na de voorlaatste col van de dag reed Loetsenko weg en hij kreeg Haller met zich mee. De Oostenrijker moest echter al snel passen waardoor Loetsenko solo naar de finish reed.

Bol werd uiteindelijk achtste op 2.04. Dat was niet genoeg om Chris Froome uit de leiderstrui te rijden. Kreder werd elfde op 3.20. In het algemeen klassement staat Bol nu op de twintigste plek.

Froome blijft leider

Froome finishte uiteindelijk op 4.31 in het gezelschap van Alberto Contador, Michael Woods en Esteban Chaves. De Brit vergrootte zijn voorsprong op de nummers twee en drie van het algemeen klassement iets. Tejay van Garderen staat op tien seconden, Esteban Chaves is de nummer drie op elf tellen.

De beste Nederlander is Wilco Kelderman op de elfde plek. Hij heeft een achterstand van 1.28 op Froome.