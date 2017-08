Spaanse hockeyers verrassen België op EK

De Belgische hockeyers hebben hun laatste groepswedstrijd bij de EK hockey verrassend verloren van Spanje. Het duel in het Wagener Stadion in Amstelveen eindigde in 2-0. Daardoor is België nog niet zeker van de eindzege in poule A.

België bracht Nederland maandag een historische EK-nederlaag (0-5) toe en leek zonder problemen als groepswinnaar door te gaan naar de halve finales. Nederland kan nu nog op gelijke hoogte komen in de poule.

Als de Nederlandse hockeyers met een verschil van vijf doelpunten of meer winnen van Oostenrijk, pakt de ploeg van bondscoach Max Caldas alsnog de groepswinst.

Duitse en Engelse hockeyers verder op EK

In poule B verzekerde de Duitse en Engelse hockeyers zich al van een plaats in de halve finales. In de laatste groepswedstrijd won Duitsland met 7-3 van Polen en versloeg Engeland Ierland met 2-1.