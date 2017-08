YouTube-filter te streng voor video's van Syrië-onderzoekers

De video's werden door het nieuwe systeem van YouTube, dat zelfstandig door middel van machine learning ongewenste video's opspoort, gezien als fout. Het videoplatform heeft het systeem eerder dit jaar in gebruik genomen. Het is bedoeld om extremistische video's zo snel mogelijk van het platform te halen.

Het platform, dat onderdeel is van internetgigant Google, benadrukt dat er altijd een menselijke moderator aan te pas komt om uiteindelijk te bepalen of een video online mag blijven of niet.

Complexe zaak

YouTube zegt dat het verwijderen van de video's "de verkeerde beslissing" is geweest. Een woordvoerder stelt dat dit een complexe zaak is. "Er zijn een hoop minderjarigen die op YouTube video's kijken en het platform dus voor een heel andere reden gebruiken dan deze onderzoekers, die er een oorlog documenteren."

Een van de onderzoekers die de oorlog in Syrië documenteren, is Eliot Higgins van onderzoekscollectief Bellingcat. "Voor ons onderzoekers, die het conflict in Syrië proberen te documenteren, is dit een groot probleem", zegt hij tegen de BBC.