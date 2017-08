Nieuwe verdachten opgepakt in onderzoek naar mesaanval Finland

In Finland zijn twee nieuwe verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij de steekpartij van afgelopen vrijdag. Wie de twee verdachten zijn en waar ze vandaan komen, is niet bekend.

In de stad Turku stak een Marokkaanse asielzoeker op een marktplein twee vrouwen dood. Acht mensen raakten gewond. In het onderzoek zitten nog vier Marokkanen vast.

Identiteit

In eerste instantie dachten de autoriteiten dat de dader de 18-jarige Abderrahman Mechkah was. Maar de politie twijfelt aan zijn identiteit. Mogelijk heeft de man een valse identiteit aangenomen toen hij asiel aanvroeg in het land.

De dader wordt verdacht van moord met een terroristisch motief. De verantwoordelijkheid voor de aanval is niet opgeÃĢist. De verdachte zelf ontkent dat sprake is van een terreurdaad.

De Finse geheime dienst heeft dit jaar een tip ontvangen dat de dader was geradicaliseerd. De politie doet nog geen uitspraken over zijn motief. Er wordt onderzocht of de steekpartij verband houdt met de terroristische aanslagen in Spanje een dag eerder.