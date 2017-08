Politie houdt harenknipper voor vierde keer aan

Een 23-jarige man uit Helmond die ervan wordt verdacht dat hij een deel van het haar van een vrouw heeft afgeknipt, is aangehouden. Het is de vierde keer dat de man is opgepakt voor het afknippen van haar.

De vrouw ontdekte twee weken geleden tijdens een treinreis van Eindhoven naar Venlo dat haar haren waren afgeknipt. Ze deed aangifte en de politie startte een onderzoek. De man werd gisteren aangehouden.

Meer slachtoffers

Meer vrouwen werden mogelijk slachtoffer van deze harenknipper. De man zou twee keer hebben toegeslagen op het station in Eindhoven. Vorig jaar maart probeerde hij ook het haar te knippen van een vrouw op de kermis in Helmond.

In juni 2015 knipte hij in een winkel in Eindhoven de haren van meerdere jonge vrouwen af. De verdachte is een aantal keer aangehouden.

Zwaarder straffen

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie meldt aan Omroep Brabant dat de man op 11 juli werd veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur. De Helmonder zal zich nu opnieuw moeten verantwoorden voor de rechter. "Ik kan niet op voorhand zeggen dat hij nu zwaarder gestraft zal worden", laat ze weten.