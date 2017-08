Flinke vertraging op A12 richting Den Haag na ongeluk

Verderop stond langs de A12 op een parkeerplaats een vrachtwagen met problemen. De chauffeur had de auto stilgezet omdat hij zich zorgen maakte over zijn lading: enkele vaten met waterstofperoxide stonden bol. Brandweer en politie sloten de parkeerplaats af. De brandweer rukte massaal uit. Dat gebeurt altijd bij een melding over gevaarlijke stoffen, zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Twee brandweermannen in beschermende gele pakken deden onderzoek bij de vrachtwagen. Daarbij explodeerden twee vaten met waterstofperoxide, maar niemand raakte gewond. Uit voorzorg was ook een ambulance aanwezig.

Inmiddels zijn de vaten opgeruimd.