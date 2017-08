Romp zonder hoofd in Deense zee van journaliste Kim Wall

De menselijke overblijfselen die in de zee bij Denemarken zijn gevonden zijn van de Zweedse journaliste Kim Wall. Dat heeft de Deense politie bekendgemaakt.

Wall raakte op 11 augustus vermist. Ze was met de Deense uitvinder Peter Madsen vertrokken in zijn zelfgemaakte onderzeeboot, om daar een reportage over te schrijven.

Madsen zei eerst dat hij haar aan wal had gezet bij Kopenhagen. Later verklaarde hij dat Wall door een ongeluk om het leven was gekomen en dat hij haar "een zeemansgraf had gegeven".

Afgelopen week werd het torso van een vrouwenlichaam gevonden, zonder hoofd en ledematen. De politie kon niet direct zeggen of het om de journaliste ging en liet dna-onderzoek doen naar de resten.