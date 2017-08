VN: genocide dreigt in Centraal-Afrikaanse Republiek

In de Centraal-Afrikaanse Republiek dreigt een genocide. Dat heeft VN-noodhulpcoördinator Stephen O'Brien gezegd naar aanleiding van een bezoek aan het land.

In een interview met persbureau AP zei O'Brien dat milities steeds vaker aanvallen uitvoeren die etnisch of religieus gemotiveerd zijn.

Tijdens zijn bezoek zag de VN-chef 2000 moslims vast zitten in een katholieke kerk, nadat hun huizen waren verwoest door christelijke milities. "Militieleden lagen te wachten om ze af te slachten als ze naar buiten zouden komen", zei O'Brien. "En alle huizen van christenen stonden nog overeind."

Staatsgreep

In de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt sinds 2013 gevochten. Islamitische rebellen van de Seleka-beweging pleegden toen een staatsgreep in het land, waar de meerderheid van de bevolking christelijk is. Christelijke milities namen daarop wraak op de militante islamitische coalitie.