Trentin is Lotto-renner Lobato net te snel af in Vuelta

Na een rit over 198 kilometer had Trentin net genoeg over om nog even aan te zetten en Lobato met een fietslengte verschil te kloppen.

Club van honderd

De 28-jarige Italiaan heeft nu etappes gewonnen in alle grote ronden. Twee keer in de Tour de France (2013 en 2014) en een keer in de Vuelta en de Giro d'Italia (2016).

Hij is de honderdste renner die dat presteert.