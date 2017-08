Kosten opruimen drugsafval maken grondeigenaar 'radeloos'

Een man uit Nuenen staat tegenover de gemeente in de rechtbank, omdat hij niet wil opdraaien voor de kosten van het opruimen van gedumpt drugsafval op zijn terrein. De daders van die dumping zijn spoorloos.

Bijna een jaar geleden brandde er op het weiland van de man een busje uit. In het voertuig bleken vaten met drugsafval te zitten.

Het busje werd weggehaald en de chemicaliƫn opgeruimd; de rekening van 26.000 euro werd aan de man en zijn familie gestuurd, schrijft Omroep Brabant.

Maar de man is niet van plan te betalen. In de rechtszaal citeerde de advocaat vandaag zijn cliƫnt: "Ik kan er niks aan doen, ik ga hartstikke failliet en ik ben radeloos."

Verantwoordelijkheid

In Nederland is een grondeigenaar verantwoordelijk voor de schoonmaakkosten van drugsafval als de daders niet gevonden worden. Volgens de man moet de gemeente een uitzondering maken omdat hij helemaal niets kon doen aan de dumping en is het afval opgeruimd in het algemeen belang.

Hoewel de advocaat van de gemeente Nuenen zegt dat ze meeleven met de gedupeerde man, wil de gemeente toch dat hij de kosten van het opruimen betaalt. "We moeten dit gewoon juridisch benaderen. We kunnen niet anders handelen." Ook vraagt de gemeente zich af of de man zijn weiland niet beter had moeten afschermen.

Tweede dumping

Begin deze maand is er nog een keer drugsafval gedumpt op het terrein. Ook die kosten worden waarschijnlijk verhaald op de familie. Omdat de tweede dumping kort geleden is gaat de rechtszaak alleen over het eerste geval. Begin oktober doet de rechter uitspraak.