Kamperende ouderen doorslaand succes: rust en plezier scoren op tv

Naast de dagelijkse rompslomp tijdens het kamperen, zoals kleren wassen en provisorisch eten maken, lopen de kampeerders ook tegen problemen op. Volgens Beerekamp is dat bewust gedaan. "Een deel van de formule is dat de bestemming ook lastig is, dat je problemen hebt met de taal, een afwijkende cultuur, of dat je kans hebt op pech. Dat maakt het leuk om naar te kijken. Denk maar aan een programma als Ik vertrek. Dat is ook leuker als er iets misgaat."

Ook dit seizoen in Ierland liep niet alles op rolletjes, vertelt Van Os. Ze denkt terug aan twee deelnemers die hun camper niet meer konden gebruiken nadat een onderdeel was gestolen. Dan klinkt het positivisme en de warmte door bij de presentatrice. "Het is toen zo ongelooflijk aardig en goed opgelost door de begeleiders, maar ook door de groep die erbij was, ik vond het heel hartverwarmend. Het zijn zulke aardige en vrolijke mensen, die gewoon hun reis doorzetten in een auto zonder camper, terwijl ze toch tegen de tachtig lopen."

Of er nog een achtste seizoen komt, is nog niet bekend, maar aan de kijkcijfers zal het niet liggen. Op maandag 31 juli was het programma de best bekeken tv-uitzending van de dag. Presentatrice Van Os is trots. "Meer kijkers dan het NOS Journaal van 20.00 uur. Dat zegt wel wat toch?"