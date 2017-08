Naaktfoto's Tiger Woods en Lindsey Vonn op internet

Na een hack zijn naaktfoto's van golfer Tiger Woods en zijn ex-vriendin Lindsey Vonn online verschenen. Woods eist dat de beelden van de site worden verwijderd en dat er anders een grote rechtszaak volgt. Britse en Amerikaanse media spreken van een mogelijke "juridische oorlog".

Op de foto's zijn Woods en zijn ex-vriendin naakt en gedeeltelijk naakt te zien. Hun gezichten zijn niet direct herkenbaar in beeld.

Telefoon gehackt

Woods en topskiester Vonn hadden een relatie tussen 2013 en 2015. De golflegende zou in deze periode de naaktfoto's naar haar hebben gestuurd. Vonn's telefoon zou zijn gehackt, waarna de beelden openbaar werden.

Woods is een van de grootste golfers aller tijden. De laatste jaren staat Woods vooral in de schijnwerpers vanwege allerlei affaires. Lindsey Vonn behaalde in 2010 een gouden medaille op de Olympische winterspelen.

Fappening

De skiester overweegt ook juridische stappen. "Het is een schandalige en verachtelijke inbreuk op haar privacy", zegt haar woordvoerder tegen het tijdschrift People. "Lindsey zal alle nodige en gepaste wettelijke stappen zetten."

Op de site staan ook naaktfoto's van andere beroemdheden zoals Miley Cyrus, Kristen Stewart en Katharine McPhee. Die laatste heeft ook een advocaat in de arm genomen en eist dat de beelden offline worden gehaald.

Juridische stappen tegen hackers en mensen die naaktfoto's van beroemdheden lekken kunnen resultaat opleveren. In 2014 stal een 36-jarige man persoonlijke foto's van beroemdheden. De beelden kwamen online te staan en de zaak werd bekend onder de naam The Fappening. De hacker werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden.