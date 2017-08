Onderzoek naar haperende communicatie Essobrand

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil weten waarom de communicatie over de brand gisteravond bij de Esso Raffinaderij zo slecht verliep. Er werd een NL Alert zonder specifieke informatie verstuurd en de website waar mensen terecht konden voor informatie over de brand lag drie kwartier plat.

De brand bij Esso brak rond 21.30 uur uit, de oorzaak is nog niet bekend. Er kwam veel rook vrij en roetdeeltjes sloegen neer in de omgeving. Pas een uur later kregen omwonenden een NL Alert, maar daarin stond niet waar de brand was.

Dat werd pas gemeld in een tweede NL Alert, zo'n vijf minuten later. Daarin stond dat de brand bij Esso woedde en dat omwonenden ramen en deuren moesten sluiten. Voor meer informatie werd doorverwezen naar de website Rijnmondveilig.nl. Maar die site was - toen de brand nog volop aan de gang was - drie kwartier lang onbereikbaar.

Piekbelasting

Volgens de Veiligheidsregio ging het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden: onderhoud en zogeheten 'piekbelasting'. Met andere woorden: de website kon de grote hoeveelheid bezoekers niet aan.

Woordvoerder Maurice Lenferink zegt dat de Veiligheidsregio gaat uitzoeken waar het fout ging. "Dit moet gewoon goed gaan. Dat mag het publiek van ons verwachten."

Roetdeeltjes

Omdat er bij de brand roetdeeltjes zijn neergekomen, adviseert de brandweer omwonden in het Botlekgebied om voorlopig niet uit eigen (volks)tuin te eten totdat de roetdeeltjes zijn onderzocht. De brandweer adviseert ook om de roetdeeltjes niet aan te raken. Voor het schoonmaken van spullen kunnen mensen het best water en zeep gebruiken.

Schadevergoeding

Wie schade heeft kan rekenen op een vergoeding, zegt Esso-directeur Harro van de Rhee tegen RTV Rijnmond. Het concern heeft vanochtend een telefoonnummer geopend voor publieksvragen over de brand.