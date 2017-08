Zomerse temperaturen? Rijkswaterstaat bereidt zich voor op de winter

Hoewel de temperaturen de komende dagen stijgen, is Rijkswaterstaat alweer bezig met de winter. Vanochtend kwam het eerste schip met strooizout aan bij een loods van Rijkswaterstaat in Raamsdonksveer. Aan boord: 3 miljoen kilo zout.

"Afgelopen winter hebben we ruim 75 miljoen kilo gebruikt, dat moeten we weer aanvullen", vertelt Debby van Slegtenhorst van Rijkswaterstaat in het NOS Radio 1 Journaal. De totale zoutvoorraad moet uiteindelijk op ruim 200 miljoen kilo komen. Het wordt opgeslagen in vier centrale zoutloodsen en 56 regionale steunpunten.

"We hebben zo'n grote zoutvoorraad nodig omdat we in de winter niet afhankelijk willen zijn van leveringen die misschien niet door kunnen gaan. Daarom hebben we de afgelopen jaren besloten om te beginnen met een goede voorraad om de winter door te komen."