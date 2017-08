Reisgegevens honderden studenten doorgespeeld aan fraudejagers

Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, heeft de reisgegevens van honderden studenten doorgegeven aan het ministerie van Onderwijs. Dat gebeurde op verzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), bevestigt de dienst een bericht van de Volkskrant.

DUO onderzoekt of studenten frauderen met de studiebeurs door verkeerde adresinformatie op te geven. Ze krijgen dan bijvoorbeeld een beurs voor uitwonenden terwijl ze bij hun ouders wonen. De afgelopen twee jaar werden de gegevens van 377 studenten opgevraagd, zegt een woordvoerder van DUO.

Een van de betrapte studenten stapte afgelopen voorjaar naar de rechter, die hem gelijk gaf. Volgens de rechtbank had DUO privacyregels overtreden door om de gegevens te vragen. De dienst heeft beroep aangetekend tegen dat vonnis. Hangende het beroep is DUO tijdelijk met de verzoeken gestopt.

Gemeenschapsgeld

Translink heeft in principe als beleid om alleen gegevens af te staan aan derden als een officier van justitie daartoe opdraagt, maar in dit geval is daarvan afgeweken. "Onze juristen hebben van DUO begrepen dat er een wettelijke grondslag voor is", zegt een woordvoerder in de Volkskrant.

DUO hoopt dat de Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de methode wel door de beugel kan. De dienst zegt te werken met zorgvuldig opgestelde 'risicoprofielen' van studenten. Bovendien zou de Algemene Wet Bestuursrecht wel degelijk een basis bieden voor de gevolgde methode. DUO wijst erop dat met de adresfraude veel gemeenschapsgeld is gemoeid.

Tandenborstel

De reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV maakt zich zorgen over de zaak. De organisatie zegt dat de privacy van ov-gebruikers op straat ligt en wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens de zaak nader onderzoekt.

"Deze methode is buitenproportioneel", zei een woordvoerder in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat je reisgegevens opzoekt om een moordenaar te pakken of een grootschalige fraudeur, dat begrijp ik nog wel. Maar wat hier gebeurt is van het niveau: bij iemand aankloppen en kijken hoeveel tandenborstels er staan."