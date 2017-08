We moeten meer bewegen en vooral de spieren trainen

Waarom gaan mensen wel of niet bewegen of sporten? "Bewegen of sporten vergt nu eenmaal inspanning", zegt Juul van Rijk van het Kenniscentrum Sport. "Je moet vanuit je luie positie in beweging komen. Dat kan een drempel zijn. Daarnaast hebben sommige mensen sociale druk nodig, die willen wel bewegen, maar alleen met een maatje."

Wat veel gehoorde redenen zijn om juist wel of juist niet te gaan bewegen, verschilt ook per leeftijdscategorie. "Bij jongere mensen speelt het in vorm blijven mee en het verbeteren van conditie. Bij oudere mensen gaat het vaak om het op peil houden van de conditie, en fitter worden", zegt Van Rijk.

"Basisschoolkinderen bewegen vaak al best veel en zijn ook vaak aangesloten bij een sportclub", vervolgt ze. "Maar als ze naar de middelbare school gaan, zie je dat dat weer wat afneemt. Dan verschuiven ook vaak de focus en interesses."

"Tussen de 20 en 50 jaar noemen mensen vooral tijdgebrek als factor die bewegen beperkt. Of ondanks goede voornemens toch geen zin hebben. Op oudere leeftijd kunnen ziekte en verminderde mobiliteit meespelen."

Rol overheid

Hoewel uit eerdere onderzoeken dus al wel een en ander bekend is, schrijft de Gezondheidsraad dat er nog meer inzicht nodig is in factoren die mensen belemmeren of juist helpen om genoeg te bewegen.

Het naleven van de richtlijnen is volgens de raad niet alleen verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar ook van de overheid. De raad adviseert lokale overheden, bedrijven en scholen om meer samen te werken.

Het rapport van de Gezondheidsraad is een advies. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet nog een standpunt innemen.