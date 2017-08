De Graafschap-spits racistisch bejegend na doelpunt

De Graafschap-spits Anthony van den Hurk was maandagavond de grote man in Eindhoven nadat hij de 2-2 had gemaakt in het duel met Jong PSV. Dat doelpunt werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.

Na afloop ontving Van den Hurk een priv├ębericht op Facebook. "Jij walgelijke bruine klootzak... die goal heeft me veel geld gekost stuk vuil!"

Van den Hurk besloot een printscreen te maken en het bericht te delen op Twitter. "Anno 2017. Klasse Kris!", schrijft hij erbij. "Dit heb ik gedaan omdat er tegenwoordig zo vaak schandalig gereageerd wordt op social media."