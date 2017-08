Grote brand bij Esso-raffinaderij in Botlekgebied

Bij de Essoraffinaderij in het Botlekgebied woedt een grote brand. Boven de raffinaderij is een dikke rookwolk te zien en er hangt een zware oliegeur. De brandweer is met veel wagens ter plekke.

De uitslaande vlammen die eerder uit een van de schoorstenen sloegen, zijn verdwenen, maar dichter bij de grond woedt de brand nog steeds.

Het gebied is niet ontruimd, maar de omwonenden zijn wel gewaarschuwd met een luchtalarm. Ook is er een NL-Alert uitgegaan, met het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.