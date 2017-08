Dagje bodyguard huren? In China binnenkort per app

Oud-militairen

De bodyguards zijn vooral oud-militairen, zegt mede-oprichter Li Shangshang in gesprek met de China Daily. "Ze moeten hun ID-kaart, militaire certificaten en vergunningen kunnen tonen. Daarnaast zijn ze verplicht een manieren- en etiquette-training te volgen en een uniform te dragen."

Shangshang benadrukt dat zijn app niet alleen bedoeld is voor rijke zakenmensen. "Mensen die zich niet veilig voelen, zeker als ze ergens heengaan waar twijfel is over de veiligheid of als ze kostbaarheden bij zich dragen, kunnen inloggen in de app en vragen om een bodyguard." De bodyguards mogen alleen zorgen dat situaties niet escaleren, provoceren of vechten is niet toegestaan, zegt de mede-oprichter.

Jinyiwei start in Qingdao, maar de bedoeling is dat de dienst snel in meer Chinese steden actief is en zelfs in andere landen.