Auto rijdt met opzet in op bushaltes Marseille: zeker 1 dode

In de Franse stad Marseille is een auto ingereden op twee bushaltes. Daarbij zijn zeker een dode en een gewonde gevallen. De politie gaat uit van opzet.

Bij de eerste aanrijding, rond 09.00 uur in de wijk Croix Rouge, raakte een 29-jarige vrouw gewond. Bij een tweede aanrijding in de haven van Marseille kwam een 42-jarige vrouw om het leven.

De 35-jarige bestuurder van de auto is gearresteerd. Volgens lokale media reed hij in een witte bestelwagen, een Renault Master, die vanmorgen vroeg is gestolen.

Crimineel

Over zijn motief is niets bekend. De politie zegt dat hij bekend is als crimineel wegens diefstal en drugshandel, maar hij zou niet bekend zijn bij de inlichtingendiensten.

Explosievenexperts onderzoeken de wagen en het gebied er omheen is afgesloten. Via Twitter adviseert de politie om uit de buurt te blijven.