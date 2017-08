'FC Utrecht gaat lang meedoen om de titel'

De eredivisie is pas twee speelrondes onderweg, maar toch bieden die 180 minuten per club al een voorzichtige eerste indicatie wat voor seizoen er in het verschiet ligt. Zo lijkt FC Utrecht, dat in Europees verband al het gerenommeerde FC Zenit de stuipen op het lijf wist te jagen (1-0), voorbestemd kleur en sjeu aan de competitie te geven. Wat heet, Özcan Akyol denkt zelfs dat de Utrechters een gooi kunnen doen naar de titel.

Een zeer gedurfde uitspraak, die door de andere tafelgasten - Pierre van Hooijdonk, Daphne Koster en Regi Blinker - dan ook van enige kanttekeningen wordt voorzien. "Ze hebben ADO Den Haag en Willem II gehad...", zegt Van Hooijdonk relativerend. "En ze zijn ook aan het worstelen geweest met een ploegje uit Malta."

'Onze topdrie is veel te sterk'

Van Hooijdonk denkt echter wel dat FC Utrecht "meer in staat is dan wie dan ook om de topdrie te bedreigen". Al is de kampioensschaal een brug te ver, volgens hem. "Laten we bij de realiteit blijven: onze topdrie is veel te sterk."

"Ik geloof er oprecht in", aldus Akyol over de titelkansen van de Utrechters. "Maar dan moet alles meezitten en de toppers punten laten liggen. Ze gaan heel lang meedoen...."