Zuid-Afrikaanse rechter geeft toestemming voor neushoornhoornveiling

Een Zuid-Afrikaanse rechter heeft toestemming gegeven voor een veiling van neushoornhoorns. De rechter oordeelde dat de overheid een vergunning daarvoor niet mag weigeren.

John Hume heeft de grootste neushoornkudde ter wereld, 1500 stuks. Hij zaagt geregeld de hoorns van de dieren af, die dan in een jaar of twee weer teruggroeien. Zo heeft hij 500 kilo aan hoorn verzameld.

Een verdrag verbiedt de internationale verkoop van neushoornhoorns, maar binnenlandse verkoop is sinds drie maanden toegestaan in Zuid-Afrika De hoorns zijn in Aziƫ populair zijn als statussymbool en vanwege de toegeschreven medicinale krachten. Een kilo kan daarom 50.000 euro kosten.

Controversieel

Deze week wil Hume een internetveiling houden om zijn voorraad van 264 hoorns te slijten. Vanwege het verdrag is het illegaal om de hoorns Zuid-Afrika uit te voeren, maar handhaving van dat verbod zal moeilijk zijn.

Hume zegt dat hij met de opbrengst van de veiling zich beter kan inzetten voor de bescherming van de bedreigde diersoort. Ook denkt hij dat legale verkoop van hoorns de zwarte markt kan tegengaan. Milieuactivisten vinden juist dat de veiling onduidelijkheid schept over wat wel of niet is toegestaan.

Er zijn wereldwijd nog zo'n 30.000 neushoorns, waarvan driekwart in Zuid-Afrika leeft. De afgelopen jaren nam de stroop van de dieren flink toe: van 13 in 2007 tot 1050 vorig jaar.